Christkindl für Darts-Fans: Karten für Graz

Es ist ein veritabler Star-Auflauf, der in der Steiermarkhalle in Premstätten von 25. bis 27. April vonstattengehen wird. Luke Littler, Gerwyn Price, Luke Humphries, Peter Wright, natürlich Mensur Suljovic – sie alle geben sich am Schwarzlsee die Klinke, eigentlich die Pfeile, in die Hand. Große Namen und gigantische Stimmung – es wird wieder ein großes Fest in Premstätten.