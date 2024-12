Darts-Weltelite kommt 2025 dreimal nach Österreich

Gala in Salzburg

Und noch zweimal beehren die Pfeil-Genies die Alpenrepublik – zwar nicht im Rahmen der European Tour, dafür aber in Form von zwei ausgeklügelten Galas. Zunächst kehren die Besten der Welt nach Salzburg zurück. Mit „Cool Hand“ Luke Humphries und dem „Iceman“ Gerwyn Price reisen gleich zwei Weltmeister an, um am 20. Juni die Salzburgarena zum Kochen zu bringen. Aus österreichischer Sicht können sich die Zuschauer auf „The Gentle“ Mensur Suljovic sowie auf „Little John“ Rowby-John Rodriguez freuen – ein Line-Up der Extraklasse. „Die Darts-Gala verbindet sportliche Exzellenz mit einem unvergleichlichen Event-Charakter, der den Abend zu einem rundum gelungenen Erlebnis macht. Während auf der Bühne packende Duelle geboten werden, können die Zuschauer die Faszination des Darts-Sports in entspannter Umgebung auf eine neue Art und Weise erleben, sich mit Gleichgesinnten austauschen und Teil einer besonderen Community werden“, heißt es in der einschlägigen Presseaussendung.