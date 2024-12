Schwimmen: 30 Weltrekorde bei der Kurzbahn-WM!

Die Weltrekordzahl bei den Schwimm-Weltmeisterschaften auf der Kurzbahn in Budapest ist am Schlusstag noch auf 30 geschraubt worden! Österreichs Aktive waren in der letzten Finalsession nicht mehr dabei. In den Sonntag-Vorläufen hatte die Staffel über 4 x 100 m Lagen in 3:27,99 Minuten zwar nationalen Rekord markiert, für Lukas Edl, Bernhard Reitshammer, Andreas Rizek und Heiko Gigler reichte das aber nur zu Rang 14.