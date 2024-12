Stadlober starke Sechste über 20 km in Davos!

Bei den Männern feierte der Norweger Martin Löwström Nyenget im Rennen über 20 km seinen zweiten Saisonsieg klar vor dem Finnen Iivo Niskanen und dem Franzosen Hugo Lapalus. Der Steirer Mika Vermeulen fehlte in Graubünden wie schon beim Skiathlon in Norwegen am vergangenen Sonntag krankheitsbedingt. Mit Blick auf die Tour de Ski ab 28. Dezember will der angeschlagene österreichische Hoffnungsträger wieder in den Vollbesitz seiner Kräfte kommen.