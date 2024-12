Langlauf: Johaug dominiert, Stadlober enttäuscht

Der Sieg im Langlauf-Skiathlon der Frauen beim Weltcup in Lillehammer ist überlegen an den nach zwei Jahren zurückgekehrten Star Therese Johaug gegangen. Die 36-jährige Norwegerin war über je 10 km klassisch und Freistil unantastbar und gewann mit 42,6 Sekunden Vorsprung auf Landsfrau Heidi Weng. Teresa Stadlober verfehlte den erhofften Spitzenplatz klar und kam als 16. (+2:45,1) auch nicht in die Top Ten.