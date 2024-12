Wie Säumel in einem Spiel zum Rekordhalter wurde

Warum ist Jürgen Säumel 2024 zum Rekordhalter geworden? Welche Leistung von Ex-Sturm-Trainer Chris Ilzer verzückte die Fans am meisten? Welche Klubs haben Sturms Böving am Zettel? Warum fährt Hartberg so gerne nach Linz? Welchem GAK-Spieler gelang Historisches? Die Bundesliga-Rückschau aus Steirer-Sicht.