Marco Schwarz: „Das wird sich nicht spielen“

Du warst bis zu deiner Verletzung der Topfahrer und im Gesamtweltcup stark dabei. Was kann man sich realistisch von dir erwarten in den kommenden Wochen?

Dass ich da gleich wieder in allen Disziplinen vorne mitfahre, wird sich nicht spielen. Da muss ich selbst ein bisschen zurückschrauben. Das ist aber ganz normal nach einer Verletzung. Wichtig ist, dass ich in die Rennpraxis komme, Trainingstage sammle und immer gut in meinen Körper hineinhorche und wieder in den Rhythmus hineinkomme. Ich muss mir auch die Pausen geben in dieser Saison. Dann wird man sehen. Es kann schnell gehen, dass man wieder oben ist, aber da muss viel zusammenstimmen.