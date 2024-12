Nach Bluttat: „Wollte ihr Denkzettel verpassen“

Frau belauert

Bei der Einvernahme ließ er tief in sein Seelenleben blicken. „Er gibt an, dass er nur mit seiner Frau reden, ihr einen Denkzettel verpassen wollte“, so Breiteneder. Öfter sei er mit der Straßenbahn an der Wohnung der 31-Jährigen vorbeigefahren, um sie dann anzurufen und zu beschuldigen, sich mit anderen Männern zu treffen.