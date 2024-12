Wegen Krise: ManCity plant gnadenlosen Großeinkauf

Neuer Jahresbericht lässt es zu

Wie sich das der ohnehin unter Beobachtung stehende Klub leisten will? Die Zahlen der Citizens haben sich erholt. Laut des neuen Jahresberichts verbuchte der Klub bis einschließlich Juni 2024 Einnahmen in Höhe von 715 Millionen Pfund (etwa 860 Millionen Euro) und einen Gewinn von 73,8 Millionen Pfund (also rund 94 Millionen Euro). Und auch die Gehaltskosten sind von 422 Millionen auf 412 Millionen Pfund – also umgerechnet 497 Millionen Euro – gesunken.