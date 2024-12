Sattes Minus für das kommende Jahr sorgt für Zoff

Auch Freiheitliche stimmten nicht mit

Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ) stößt in ein ähnliches Horn: „Dieser Voranschlag entspricht nicht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit. So können wir dem nicht zustimmen.“ Vor allem der vom Finanzreferenten gestellte Zusatzantrag wo Mandatare in die Pflicht genommen werden sollten stößt den anderen Fraktionen und auch den Grünen sehr sauer auf. Grünen-Sprecher Michael Hirzbauer: „Wir werden nicht zu Gesprächen eingeladen, aber dazu aufgefordert brav zu sparen.“ Trotz der regen Diskussion und des ernsten Themas lobte Gemeinderat Harry Koller (SPÖ) die Sachlichkeit der Diskussion: „Wenn sich die anderen Fraktionen zu wenig eingebunden fühlen, so war das keine Absicht. Wir werden die Zusammenarbeit zukünftig umgestalten. Das Angebot zur Mitarbeit war immer da, offenbar wurde es zu wenig kommuniziert.“