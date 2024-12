Älter werden kann Spaß machen? Ja, und wie!

Lassen Sie sich die besten Jahre nicht vermiesen! Zwar befinden wir uns in etwas turbulenten Zeiten und auch die Kosten im Alltag steigen, aber das Wichtigste ist – das ergibt sich immer als erste Antwort bei Umfragen, was sich die Österreicher am meisten wünschen – die Gesundheit. Und dafür kann man einiges tun. Was uns fit hält, ist ja hinlänglich bekannt: regelmäßige Bewegung und Muskeltraining, gesunde Ernährung, Haushalten mit Alkohol, Fetten, Fertignahrung, Rauchverzicht, ein reges Sozialleben, Hobbys.