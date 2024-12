Guter Start reicht nicht! Toronto verliert erneut

Mit einem 104:114 bei Miami Heat haben die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) die vierte Niederlage en suite in der National Basketball Association (NBA) kassiert. Jakob Pöltl gehörte erstmals im Spieljahr nicht der Startformation der Kanadier an, mit 16 Punkten war er dennoch zweitbester Scorer. Weiters wies die Statistik vier Rebounds, je zwei Assists und Steals sowie einen Block aus. Der 29-jährige Center aus Wien kam 27:06 Minuten zum Einsatz.