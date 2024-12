Heimaufsicht wird jetzt früher aktiv

Quasi der Auslöser für das neue Pflegegesetz war der Skandal im damaligen Senecura-Heim in Salzburg-Lehen 2022. Pewnys Vor-Vorgänger Heinrich Schellhorn hatte nach dem Skandal eine Reform des Gesetzes angekündigt. Unter Martina Berthold (beide Grüne) gab es erste Vorarbeiten und zwei Termine mit Heimträgern, -leitern und Interessensvertretungen. Nach dem Antritt von Schwarz-Blau kündigte die neue Landesregierung die Fertigstellung des Pflegegesetzes an. Die Heimaufsicht, die im Zuge des Skandals ebenfalls in Kritik geriet, ist nicht Teil des neuen Gesetzes. Die Aufseher werden mittlerweile aber früher aktiv. „Sobald sich irgendwo Beschwerden häufen, schicken wir die Heimaufsicht hin“, sagt Pewny. Zusätzlich werde jedes Haus im Land einmal jährlich geprüft.