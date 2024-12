Katharina Wincor: „Man hat nie zu wenig zu tun“

„Krone“: Welchen Eindruck hinterlässt bei Ihnen die KulturEXPO Anton Bruckner?

Katharina Wincor: Durch das Brucknerjahr durfte ich wichtige Erfahrungen mit seinen Sinfonien sammeln. Nicht jedes Orchester der Welt spielt regelmäßig Bruckner, und so war es eine schöne Möglichkeit, seine Werke an Orte zu bringen, die sonst weniger von Bruckner bekommen. Insgesamt werden wir auch am Ende eines Jahres voller Bruckner eine ganz neue Perspektive auf die Musik gewinnen können.