Mit ÖSV-Legende am Semmering auf die Piste

Der Semmering in Niederösterreich wird am 28. und 29. Dezember zum Ski-Dorado: Denn da verwandelt sich die beliebte Wintersportdestination wieder zur pulsierenden Weltcup-Arena. Die Damen Weltcup-Rennen im Riesentorlauf und Slalom gehen da über die Bühne und Hänge. Das Großevent lockt traditionell wahre Publikumsströme in die Region Hirschenkogel.