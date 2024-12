St. Georgen: Jetzt sind die Bürger am Wort

Start im Jänner 2025

„Von der SPÖ hatte es damals keine Einwände gegeben. Danach folgten die Ausschreibung und weitere Vorbereitungen. Die Vergaben wurden heuer im September mit Zustimmung der Grünen beschlossen“, teilt die ÖVP mit. Am 19. Dezember geht laut Magistrat der Spatenstich über die Bühne: „Die SPÖ hat das Projekt bislang immer unterstützt, kurz vor der Wahl ist jedoch wieder alles anders.“ Am 7. Jänner 2025 will die SPÖ die Bürgerbefragung starten: „Direkte Demokratie ist uns wichtig.“