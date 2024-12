Sieg! Fulminante Premiere im Super-G-Weltcup

Die Skifamilie Aigner ist seit kurzem auch in der Musik tätig. Gemeinsam mit der jungen oberösterreichischen Sängerin Vanessa Maria stellten sie einen brandneuen Song vor. Der Titel, der den Aigner-Geschwistern von Hanneliese Kreißl-Wurth auf den sportlichen Leib geschrieben und im

Tonstudio von Flo Daxner professionell umgesetzt wurde, nennt sich „Es is, wia’s is – so let it be“. Er überzeugt mit der Aussage, dass alles in Ordnung ist und dass man trotz Behinderung glücklich und dankbar sein kann: „Wir denken, dass unser Lied vielleicht manchen Menschen, die mit ihrem Schicksal nicht ganz zufrieden sind, Mut machen kann! Das wäre wunderbar!“