Hülkenberg: „Da ging mir der Arsch auf Grundeis“

„Als ich vor zwei Jahren beim Test hier anfing und wir an dem Montag damals den Sitz gemacht haben, da habe ich so viele skeptische Gesichter gesehen. Die Mechaniker dachten wohl: ‘Was ist denn hier los? Du holst hier einen Halbrentner, der drei Jahre nicht im Auto saß.‘ Ich muss sagen, da ging auch mir kurz der Arsch auf Grundeis“, erinnert sich Hülkenberg an schwierige erste Monate beim US-Team. Der mittlerweile 37-Jährige habe jedoch rasch gemerkt, dass er doch noch Autofahren kann.