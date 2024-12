Hamann-Klartext: „Dann kommst du zurückgekrochen“

Für Sky-Experte Didi Hamann ist ein ablösefreier Wechsel von Jonathan Tah zu den Bayern keine Option mehr. Mit dem Verhalten in der vergangenen Transferperiode hätten die Münchner den Abwehrspieler vor den Kopf gestoßen. „Das ist ja das Schlimmste, was es gibt, wenn du offen sagst, du gehst zu den Bayern und kommst dann doch wieder zurückgekrochen“, so der ehemalige Profi.