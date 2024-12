Wöber trifft erstmals im Leeds-Trikot

Der am Samstag beim 2:0 gegen Derby County nach 20 Minuten eingewechselte ÖFB-Internationale erzielte in der 44. Minute den zweiten Treffer seines Teams. Wöber hatte in der laufenden Saison auch aufgrund einer Knieverletzung kaum gespielt, erst in den jüngsten Runden kam er als Wechselspieler zum Einsatz.