Selina Egle und Lara Kipp triumphieren in Igls

Im Vorjahr waren Egle/Kipp in Igls nach einer Halbzeitführung mit einem Kapitalfehler auf Platz neun zurückgefallen. „Heuer haben die Nerven gehalten, es hat alles zusammengepasst“, freute sich Egle. Und die zwischen den Läufen am Rücken behandelte Kipp konnte auch wieder lachen. „Es ist mir am Dienstag im Krafttraining ein bisserl in den Rücken eingeschossen“, erklärte Kipp.