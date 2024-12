Chaos, Knetspaß und eine dicke Zuckerschicht

Die Zutaten stehen bereit, der Backofen ist vorgeheizt und die Teigrolle liegt erwartungsvoll auf dem Tisch. „Welche Kekse backen wir eigentlich?“, fragt Jannik, während er mit der Hand schon im Staubzucker herumwerkt und Jonas heimlich von der Kochschokolade nascht. Kekse backen mit Kindern wird zum Spaß für die ganze Familie: In der Theorie klingt es wunderbar – in der Praxis wird der Teig kurzerhand zum Projekt „Flugzeug“ und die Ausstechformen zu einem Piratenschiff umgewandelt. Am Plan stehen Lebkuchen, Mürbteig-Weihnachtsmann und wenn's mal wieder schnell gehen muss: Rudolph-Kekse.