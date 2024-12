Ausgeglichen durch die Vorweihnachtszeit

Setzen Sie auf Akzeptanz und Selbstfürsorge!

Beginnen Sie außerdem damit, nicht mehr so streng zu sich zu sein. Akzeptieren Sie, dass Sie vielleicht schneller schwitzen, gestresst sind und Ihre „Mähne“ nicht mehr so prächtig ist wie in jungen Jahren. Die Wechseljahre gelten zwar als Zeit des Wandels, bergen aber auch die Chance für inneres Wachstum in sich.