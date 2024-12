Diese TV-Moderatorin ist eine richtige Sportkanone

Viele kennen sie als Moderatorin und TV-Anchorwoman von PULS 4/PULS 24. Was viele nicht wissen: Bianca Ambros ist auch eine richtige Sportkanone! Früher spielte die Wienerin in der ersten Tennis-Bundesliga. Nun ist Ambros im Padel-Nationalteam, spielt ab heute auch in Wien-Erdberg beim mit 10.000 Euro Preisgeld dotierten Austrian Padel Masters.