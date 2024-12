Das sagt Klub-WM-Sieger Lijnders zur Knallergruppe

„Real Madrid hat diesen Wettbewerb bereits fünf Mal gewonnen und ist Rekordhalter, was auch schon alles sagt. Al Hilal ist Meister in einer Liga, die in den letzten Jahren enorm stark gewachsen ist, und neben Neymar noch weitere Topspieler im Kader hat. Pachuca, oftmals Meister in Mexiko, ist noch nicht so bekannt, aber definitiv ein starker südamerikanischer Gegner, über den wir uns natürlich noch ausführlich informieren werden“, sagte Trainer Pepijn Lijnders in einer ersten Reaktion.