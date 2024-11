„Dafür bin ich aber schon öfters bestraft worden“

„Man kann sich nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind. Ich habe schon viele Verletzungen gehabt, aber das war nochmals ein ganz anderes Level. Das war schon brutal. Wenn du da liegst, fühlt sich jede Minute wie eine Ewigkeit an“, hatte Nina Ortlieb im „Krone“-Interview nur wenige Tage nach ihrem verhängnisvollen Sturz in St. Moritz (Sz), bei dem sie sich am 8. Dezember 2023 das rechte Schien- und Wadenbein gebrochen hatte, gesagt. Es folgte die 20. (!) Operation in der Karriere der Lecherin, wobei das Thema Aufhören nie zur Debatte stand. „Dafür betreibe ich den Sport einfach viel zu gerne. Ich habe das Gefühl, dass ich noch viel mehr erreichen kann und das will ich probieren.“