Kika/Leiner-Pleite: Das müssen Kunden nun beachten

Schlechte Aussichten für Kunden

Die Möbel-Anzahlungen basieren auf einem Kaufvertrag. Der Masseverwalter könnte in die vor Insolvenzeröffnung geschlossenen Verträge eintreten und die Kunden würden die bestellte Ware dann bei Zahlung der kompletten Rechnung auch von Kika/Leiner geliefert bekommen. „Es wird in vielen Fällen wohl dazu kommen, dass der Insolvenzverwalter nicht in diese Verträge eintritt und dann sind die geleisteten Anzahlungen in aller Regel leider nur als Insolvenzforderungen anzumelden im Insolvenzverfahren“, sagte Maximilian Eder vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) am Donnerstag im Ö1-„Morgenjournal“.