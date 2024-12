Kika/Leiner-Mitarbeiter als „Huren“ beschimpft

„Mitarbeiter haben es ganz schlimm“

Kundin Daniela R. berichtete in der „ZIB2“ am Mittwochabend von ihrem Besuch in einer der Filialen. „Zornig“ und „traurig“ wäre die Stimmung dort. „Die Angestellten werden beschimpft, ganz flegelhaft angegangen und was sie alles für Huren sind. Auch telefonisch. Die haben es ganz schlimm“, wird sie zitiert.