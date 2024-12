Übergriffe: Security in allen Kika/Leiner-Filialen

Was betroffene Kika/Leiner-Kunden tatsächlich tun können

Gutscheine werden bei einem Konkurs nicht mehr akzeptiert. Was die Anzahlungen betrifft, überprüft der Insolvenzverwalter noch bis Ende der Woche, ob er die dahinter liegenden Aufträge noch ausführt oder nicht. Am Montag werden dann die betroffenen Kunden darüber informiert.