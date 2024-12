Tirol kassiert 3. Niederlage in CL-Gruppenphase!

Österreichs Meister musste sich am Mittwoch vor eigenem Publikum in Innsbruck gegen Knack Roeselare trotz 2:0-Satzführung noch mit 2:3 (21,23-27,-16,-10) geschlagen geben. Damit kassierten die Tiroler im Kampf um Platz 3 in Gruppe C mit der dritten Niederlage einen bitteren Rückschlag. Der belgische Champion hat drei Punkte auf dem Konto, Hypo einen.