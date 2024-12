Etwas mehr als 36 Jahre später haben die beiden ÖFB-Legenden ihre Stoppler längst an den Nagel gehängt. Und Ogris nimmt die nächste Generation „Herzerl“ unter seine Fittiche. „Wenn du ihn spielen siehst, glaubst, da rennt der Vater. Die zwei können sich echt nicht abstreiten“, schmunzelt der nunmehrige Stockerau-Trainer über seine jüngste Leih-Verpflichtung Luca Herzog. Die, selbstredend, in Absprache mit dem Vater stattgefunden hat. „Ich hab den Andi im Sommer schon angerufen gehabt, da wollte er ihm in der Akademie noch Zeit geben, warten, ob’s ihn bei der Admira raufholen. Am Ende des Tages ist es aber doch so gekommen.“