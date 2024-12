Festival: Garagen-Punk und Dancefloor aus Europa

Dancefloor mit jungen Headlinern

Die zweite Konzertnacht am Freitag, 6. Dezember, steht ganz im Zeichen von Dancefloor. Headliner ist das österreichische Duo Camo & Krooked, gut verankert in der Clubszene. Poly Chain ist ein Pseudonym von Sasha Zakrevska, DJ-Lady aus Kiew, sie lebt zurzeit in Berlin. In Linz stellt sie auch ihr aktuelles Album vor.