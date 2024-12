Bad Ischl 2025: „Fette Autos“ parken im Kaiserpark

Die Kulturhauptstadt wäre ohne OÖ Landes-Kultur GmbH um einige Highlights ärmer. Sie brachte Ai Weiwei in den Kaiserpark oder etablierte in der Gmundner Keramik hochkarätige Kunstausstellungen. Nun steht fest, wie es weitergeht: Erwin Wurm wird kommendes Jahr an mehreren Schauplätzen seine Top-Kunst zeigen.