Die Thalerhofer sind brillante Drucker mit Herz!

Wenn es um unsere große „Krone hilft“-Aktion gibt, dann bitten wir Sie am 7. Dezember um ganz besonderes Augenmerk in Ihrer „Steirerkrone“. Denn da berichten wir nicht „nur“, welche Wunder dank Ihrer großzügigen Spenden möglich wurden. Wir legen auch einen Erlagschein bei – um weitere Wunder für Steirer in Not möglich zu machen!