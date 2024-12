Mutter und Sohn nach Aufzugpanne vor Gericht

„Da war es so laut. Jeder hat geschrien.“ – „Das war eine riesige Menschenansammlung.“ – „Die Situation war total unübersichtlich.“ So die Aussagen mehrerer Polizisten im Wiener Landl. Die mindestens genauso konfus sind, wie der gegenständliche Einsatz am 26. April 2023 in einem Wohnhaus in Wien-Floridsdorf.