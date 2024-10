Panikattacke löste fraglichen Polizeieinsatz aus

Den ganzen Prozess rinnen dem Angeklagten Tränen herunter. Vor allem, als er erzählt, was am 26. April 2023 passiert ist: Nach einer Geburtstagsfeier blieb er zusammen mit seiner Mutter und einer Freundin im Aufzug in ihrem Wohnhaus in Wien-Floridsdorf stecken. Im Wiener Landesgericht erklärt die Mutter: „Er verträgt keine engen Räume oder Menschenmassen.“