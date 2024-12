Dramatischer Colts-Sieg bei Raimann-Comeback

Aaron Rodgers verliert mit seinen New York Jets

Star-Quarterback Aaron Rodgers musste sich mit seinen New York Jets indes den Seattle Seahawks mit 21:26 geschlagen geben. Es war die neunte Niederlage im zwölften Spiel für das Team um den 40-jährigen Spielmacher. Die Pittsburgh Steelers setzten sich bei den Cincinnati Bengals in einem wilden Schlagabtausch mit 44:38 durch. Für die Steelers und Quarterback Russell Wilson war es der neunte Saisonsieg, während für die Bengals um Quarterback Joe Burrow die Playoffs nach der achten Niederlage in weite Ferne rückten.