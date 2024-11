Double-Double von Pöltl bei Pleite von Toronto

Den Toronto Raptors ist am Freitag (Ortszeit) kein zweiter Auswärtssieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) gelungen. Die Kanadier unterlagen bei Miami Heat 111:121 und halten nach 20 Saisonspielen bei einer 5:15-Bilanz. Jakob Pöltl spielte mit 24 Punkten und zehn Rebounds einmal mehr stark. Die Statistik wies neben dem Double-Double je einen Assist und Block in 32:24 Minuten für ihn aus. In den Schlusssekunden verübte der Center sein sechstes Foul.