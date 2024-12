Mainz 05 gegen TSG Hoffenheim, LIVE ab 15.30 Uhr

Herzschlagfinale zum Auftakt

Licht und Schatten gab es für Christian Ilzer zum Auftakt in Hoffenheim. Nachdem die Liga-Premiere – wenngleich so dramatisch wie nur möglich – erfolgreich verlief (4:3 gegen RB Leipzig), gab es in der Europa League ein böses Erwachen. Gegen Braga ging die TSG sang- und klanglos mit 0:3 unter.