Shiffrin: „Habe über ein Jahr nicht mehr …“

Slalom als große Chance?

Größer ist die Sieg-Chance im Slalom, ihre Paradedisziplin, in der sie in mehr als jedem zweiten Rennen am Treppchen ganz oben steht. Die jüngsten sechs Slaloms, bei denen sie dabei war, hat sie alle gewonnen. In Killington macht der Tross seit 2016 Station, in sechs der sieben Slaloms hieß die Siegerin Mikaela Shiffrin.