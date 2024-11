In diesen Städten haben die Menschen wenige Autos

Österreichweit die wenigsten Pkw hatten die Einwohnerinnen und Einwohner in Wien-Margareten (260 pro 1000). In Wien gab es 2023 auch vier weitere Bezirke mit weniger als 300 Autos pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Nach Wien folgen Innsbruck (437 pro 1000 Menschen), Graz (470), Linz (502) und die Stadt Salzburg (511). Unterdurchschnittlich viele Autos hatten auch die Menschen in Bregenz (540) sowie in den Vorarlberger Bezirken Dornbirn (524) und Bludenz (547). Der durchschnittliche Pkw-Motorisierungsgrad lag im Vorjahr bei 566.