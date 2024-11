Doping-Ärger: „Ausrede, die alle benutzen können!“

ITIA-Geschäftsführerin verteidigt Vorgangsweise

Die ITIA verteidigte sich gegen die Vorwürfe. „Keine zwei Fälle sind gleich, die Umstände sind oft sehr unterschiedlich und direkte Vergleiche sind nicht immer hilfreich“, ließ die Agentur verlauten. Bei Swiatek habe es sich um ein reguliertes Medikament gehandelt und kein Nahrungsergänzungsmittel wie bei Halep. Warum es bei Halep von der provisorischen Suspendierung im Oktober 2022 bis in den September 2023, dem Zeitpunkt der zunächst vierjährigen Sperre dauerte, hatte in der Tennisszene allerdings durchaus für Kopfschütteln gesorgt. Der Fall Halep war die ganze Zeit in aller Munde, Sinner und Swiatek müssen sich erst seit der Entscheidung der Öffentlichkeit aussetzen.