„Geht nicht um‘s Ego – kommt in der Neuzeit an!“

Störfeuer müssen ein Ende haben

Seit Jahrzehnten höre ich, was alles nicht geht, weil die Statuten nun mal so sind. Ja, dann ändert sie endlich und kommt in der Neuzeit an! Es kann nicht sein, dass im ÖFB-Präsidium 13 Leute Entscheidungen treffen oder nach Lust und Laune blockieren. Da gehört ein Kreis von drei Leuten mit Präsident, Sportdirektor und Teamchef her, die das Sagen haben und auch den Kopf dafür hinhalten. Die Störfeuer der Landes-Bosse müssen ein Ende haben.