Quantencomputer soll Telefonica-Netz verschlüsseln

Diese Erkenntnisse sollen dann in die Entwicklung des Mobilfunknetzes nach dem künftigen 6G-Standard einfließen. „Wir schaffen heute die notwendigen Voraussetzungen, um die Quantentechnologien und ihre Möglichkeiten in unserem Netz zu nutzen“, sagte Mallik Rao, Technikchef von Telefonica Deutschland am Donnerstag. Die notwendige Technologie soll gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) entwickelt werden.