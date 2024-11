Weiter Streit um marode Gemeinde-Finanzen

SPÖ-Klubobmann fordert Akut-Milliarde vom Bund

SPÖ-Klubobmann Roland Fürst erneuert daher seine Forderung an den Bund, die geforderte Akut-Milliarde Gemeinden sofort auszuzahlen. „Das würde rund 33 Millionen Euro finanzielle Soforthilfe bringen“, so Fürst. Der ÖVP lässt er in der Debatte ausrichten, sich dafür beim Bund einzusetzen.