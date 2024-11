DB Schenker testet ferngesteuerte Gabelstapler

Bei der Deutsche-Bahn-Tochter DB Schenker fahren Gabelstapler ab sofort per Fernsteuerung. Am Standort im hessischen Kassel erprobt der Logistikdienstleister die Steuerung von mehreren verschiedenen Staplern an unterschiedlichen Standorten aus der Distanz. „Ein Meilenstein in Richtung Automatisierung in der Logistik“, zeigt man sich überzeugt.