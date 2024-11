Salzburg „sprachlos“: Entschuldigung nach Debakel

In der Liga fehlen den Salzburgern bei zwei Spielen weniger allerdings bereits 14 Punkte auf Titelverteidiger Sturm Graz. In der Champions League würde der Aufstieg mit dem Restprogramm Paris Saint-Germain (10. Dezember/heim), Real Madrid (22. Jänner/auswärts) und Atletico Madrid (29. Jänner/heim) an ein kleines Wunder grenzen. Erstmals in der Klubgeschichte gingen vier der ersten fünf Saisonpartien in der Königsklasse verloren – diese noch dazu alle zu null.