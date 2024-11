Mangelnde Kauflaune selbst an Rabatttagen

„Teuerungen der Vergangenheit in Köpfen verankert“

Für deren Obmann, Rainer Trefelik, der gerade in den KV-Verhandlungen die Gewerkschaft überzeugen will, einen Reallohnverlust zu akzeptieren, ist das ein Argument mehr. „Die Teuerungen der Vergangenheit scheinen in den Köpfen der Konsumentinnen und Konsumenten verankert: Wenn selbst große Aktionstage mit attraktiven Rabatten die Kauflaune nicht zu heben vermögen, ist dies ein Zeichen dafür, wie sehr der Handel aktuell unter Druck steht“, schreibt er in der Aussendung. Die Umfrage wurde von der KMU-Forschung Austria gemacht.