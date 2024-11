Neue Zahlen für Wiener Erstklässler schockieren

ÖVP: „Hochgradig explosiv“

Für ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß sind diese Zahlen „unfassbar und hochgradig explosiv“. In sieben Bezirken liege der Wert der Erstklässler, die nicht ausreichend Deutsch können, bereits über 50 Prozent. Am höchsten gar in Wien-Margareten mit 73,8 Prozent. Dass die Mehrheit der Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen in Österreich geboren sei, sei Beweis für das „komplette Versagen von SPÖ und NEOS im Kindergartenbereich. Die Deutschförderung in Wiens Kindergärten versagt komplett.“