Max motiviert: „Wie spät ist es? Ich habe Durst!“

Verstappen meldete sich überglücklich per Funk am Beginn einer langen Partynacht in der Casino-Hochburg. „Oh mein Gott, was für eine Saison. Vier Mal. Danke Leute, es war ein bisschen schwieriger als vergangenes Jahr“, sagte der 27-Jährige, bevor es via Limousine zu den Interviews vor das Luxushotel „Bellagio“ ging.